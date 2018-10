Gascentrale Maasbracht weer open, 'rendabel door duurdere CO2-uitstoot'

De Clauscentrale in Maasbracht opent na vier jaar weer haar deuren. De vraag naar energie is de afgelopen jaren door de aantrekkende economie weer toegenomen. Het is daardoor voor energiebedrijf RWE weer lucratief om de Limburgse gascentrale te openen.

In 2014 werd de toen splinternieuwe energiecentrale gesloten omdat de energieprijs op dat moment laag was. Het was daardoor niet rendabel om er energie op te wekken. RWE weet het destijds aan de grote hoeveelheden goedkope duurzame Duitse stroom op het Nederlandse elektriciteitsnet.

Rendabeler

Het was destijds lucratiever om steenkolencentrales te gebruiken, die goedkoper energie opwekken. Maar doordat bedrijven nu meer moeten betalen voor hun CO2-uitstoot is het voor de RWE nu rendabeler geworden om de relatief schonere gascentrale te heropenen.

Dat we snel van het Gronings gas afgaan is volgens RWE niet een probleem. De Clauscentrale is ook in staat buitenlands gas in energie om te zetten. Volgens RWE zullen er altijd gascentrales nodig zijn. "Zonne- en windenergie fluctueren en om deze dalen snel op te kunnen vangen zijn gascentrales nodig", zegt RWE-woordvoerder Adriaan van der Maarel.