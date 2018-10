Bij een schietincident in Amsterdam-Zuidoost is een dode gevallen. De dader is nog voortvluchtig.

Even voor 15.30 uur werd er geschoten op de Dostojevskisingel. Daarbij raakte een man zwaargewond. Hij bezweek later aan zijn verwondingen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en de straat is afgezet.