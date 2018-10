Opnieuw migrantenboot beschoten door Marokkaanse marine

De Marokkaanse marine heeft voor de tweede keer in twee weken op een migrantenboot geschoten. Daarbij is een 16-jarige jongen gewond geraakt. Het is onduidelijk hoe de jongen er precies aan toe is.

De boot voer tussen de steden Larache en Asilah, in het noordwesten van Marokko.

Bij het vorige schietincident kwam een 20-jarige vrouw om het leven. Dat incident leidde tot protesten in Marokko. In het land is het al langer onrustig, waardoor steeds vaker Marokkanen pogen te vluchten.

Route Marokko-Spanje

Sinds vorig jaar wordt er geregeld gedemonstreerd voor beter onderwijs, betere zorg, meer werkgelegenheid en minder corruptie.

Verder is na verhalen over slavenhandel in Libië en de sluiting van de havens van Italië en Malta de route Marokko-Spanje de belangrijkste voor Afrikaanse migranten en vluchtelingen geworden.

Volgens de internationale organisatie voor migratie, het IOM, hebben tot 23 september dit jaar 35.000 migranten en vluchtelingen Spanje bereikt. Dit is meer dan twee keer zoveel als vorig jaar. Tot en met juli dit jaar was 19 procent hiervan van Marokkaanse afkomst.

Griekse migrantenredder dood

In 2015 en 2016 was de oversteek tussen Turkije en de Griekse eilanden nog een van de populairste routes. Daar maakten toen meer dan een miljoen migranten gebruik van.

Een van de gezichten van die migrantenstroom was de Griekse kustwachtofficier Kyriakos Papadopoulos. Hij redde duizenden migranten uit de wateren van de Egeïsche Zee. Vandaag maakte de Griekse kustwacht bekend dat hij op 44-jarige leeftijd is overleden aan een hartinfarct.

Papadopoulos werd vorig jaar nog genomineerd voor een Oscar voor de documentaire 4,1 Miles.