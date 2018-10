Leg maar uit: voor 18 miljoen euro winkelen bij Harrods

Een Azerbeidzjaanse vrouw is het eerste slachtoffer van een nieuwe Britse anticorruptiewet. Ze moet uitleggen waar het geld vandaan komt dat haar in staat stelde om in Groot-Brittannië miljoenen uit te geven. Als ze dat niet doet, neemt de Britse overheid bezittingen van haar in beslag.

Zamira Hajiyeva is getrouwd met Jahangir Hajiyev, een voormalige topman (2001-2015) van de Azerbeidzjaanse staatsbank. Hij verdween in 2016 voor vijftien jaar achter de tralies voor zijn aandeel in een fraude- en witwasschandaal, waarbij tientallen miljoenen euro's werden verduisterd. Ook moet hij de bank 45 miljoen euro terugbetalen.

Het vermoeden is dat de Hajiyevs in ieder geval een deel van het verdwenen geld in Londen hebben uitgegeven. Zamira winkelde in tien jaar tijd voor 18 miljoen euro in het Londense warenhuis Harrods. Op één dag gaf ze meer dan 170.000 euro uit aan sieraden van Boucheron, de volgende dag 2000 euro aan wijn en bij een andere gelegenheid 114.000 euro aan Cartier-sieraden en 23.000 euro aan "luxe goederen voor mannen".