Overstroming Mallorca: 'Auto's als bootjes door de straat', Nederlandse vermist

Ook bij haar stonden de straten onder water. "Bij ons was het al heel heftig, kun je nagaan hoe erg het daar was." Ze woont en werkt al 18 jaar op het eiland en heeft zoiets nog nooit meegemaakt. "Toen ik thuiskwam was het al aan het regenen en stond de straat onder water, maar daar maakte ik me niet druk om. Riolen kunnen het hier vaker niet aan als het hard regent. In het begin dacht ik daarom; het is weer zover."

Daarna ging het hard, zag ook Stefanie Voncken. "Het voelde alsof er een hele grote schuif opengetrokken was; het kwam met bakken naar beneden. Binnen een paar uur tijd was het zo erg dat ik een grote rivier bij het raam voorbij zag komen."

In onderstaande video is de ravage op Mallorca in beeld gebracht: