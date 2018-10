Colombiaans streven: duiven op het Plaza Bolivar niet langer voeren

Colombia is een campagne gestart die ervoor moet zorgen dat toeristen niet langer voer geven aan duiven op drukke plekken in Bogotá, de hoofdstad van Colombia, waaronder het toeristische plein Plaza Bolivar.

Het voeren van de vogels is daar uitgegroeid tot een traditie, waar straatverkopers handig op inspelen door het verkopen van vogelvoer. Dat zorgt er wel voor dat er veel te veel duiven bij elkaar komen. In het weekend zijn er soms wel 3400 duiven op het plein, schatten biologen in.

En dat is niet goed voor de gezondheid van de duiven, vinden ze. "Overpopulatie maakt ze ziek", zegt een bioloog, werkzaam voor Bogotá. "De boodschap aan burgers en toeristen is dan ook: voer de duiven niet."

De campagne werd afgetrapt door acteurs die zich voordeden als een duif: