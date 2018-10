MH17-nabestaanden: Kamerleden, ga niet naar Rusland

Het voorgenomen bezoek van Tweede Kamerleden aan Rusland moet niet alleen worden uitgesteld, maar compleet afgesteld. Dat vindt de Stichting Vliegramp MH17. De organisatie van nabestaanden van rampvlucht MH17 vreest dat een reis van Nederlandse Kamerleden naar Moskou door Rusland politiek wordt misbruikt en in de media zal worden verdraaid tot een erkenning van het Russische standpunt in de MH17-zaak.

Een delegatie van de stichting sprak vandaag met leden van de Kamercommissie en heeft hun dringend gevraagd helemaal van de reis af te zien. Naar nu blijkt hebben de nabestaanden drie weken geleden al eens hetzelfde gevraagd in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken, maar daar is nooit op geantwoord.

Verwarring zaaien

Aanleiding was toen een persconferentie van Rusland waarin weer een nieuw scenario werd geschetst van de oorzaak van de ramp, volgens de brief "de zoveelste poging om verwarring te zaaien en de eigen rol te verdoezelen". Het geplande bezoek aan Moskou is vorige week geannuleerd na de onthulling over de activiteiten van Russische spionnen bij het OPCW-kantoor in Den Haag.

In zijn brief stelde voorzitter van de stichting Piet Ploeg de vraag met welk doel de uitnodiging van het Russische parlement is gedaan. En hij vraagt zich af of het bezoek productief of juist contraproductief is voor de werkzaamheden van het internationale onderzoeksteam JIT en de gesprekken door het kabinet met de Russische Federatie over de staatsaansprakelijkheid.

Handen schudden

De nabestaanden begrijpen niet "hoe uitgelegd kan worden, dat een Nederlandse Kamercommissie gezien alle ontwikkelingen in deze fase op bezoek gaat bij de Russische Federatie en straks vriendelijk de handen schudt met vertegenwoordigers van de Russische staat", zo staat in de brief aan de Kamerleden.