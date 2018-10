Turkse media tonen foto's van 'doodseskader' journalist Khashoggi

Khashoggi was in het consulaat om papieren te verkrijgen voor zijn huwelijk. Zijn verloofde, Hatice Cengiz, schreef maandag in The Washington Post dat Khashoggi op 28 september ook al in het consulaat was geweest.

"Hij was al bang dat hij in gevaar was." De journalist moest nog een keer terugkomen, maar kreeg wel de garantie dat hij dan de juiste papieren zou meekrijgen.

Cengiz drukte in haar artikel president Trump en zijn vrouw Melania, maar ook de Saudische koning en kroonprins, op het hart oog te hebben voor het menselijke aspect in de zaak. Ze hoopt onder meer dat de camerabeelden uit het consulaat worden vrijgegeven.