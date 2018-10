Deken Harrie Smeets van Venray (57) nieuwe bisschop van Roermond

Deken Harrie Smeets van Venray (57) is door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Roermond. Hij wordt waarschijnlijk op 8 december gewijd in de kathedraal van de Limburgse stad. Smeets volgt Frans Wiertz (75) op, die in december terugtrad en de langstzittende bisschop was.

Hendrikus Marie Gerardus Smeets werd in 1960 in Heerlen geboren en groeide op in Born. Hij studeerde Nederlands in Utrecht en begon in 1985 aan de priesteropleiding aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade. In 1992 werd hij priester.

Daarna was Smeets ruim 25 jaar parochiepriester, onder meer in Weert, Thorn en Wessem. In 1997 werd hij pastoor van de parochies in Maastricht-West. In 2014 werd hij deken van Venray en pastoor van een aantal parochies in die stad.

Bedevaartreizen

Een jaar later werd hij lid van het Kathedraal Kapittel van het bisdom Roermond, het hoogste adviescollege van de bisschop. Ook is Smeets voorzitter van een stichting die jaarlijks bedevaartreizen voor een paar duizend mensen organiseert naar onder meer Lourdes, Rome en Israƫl.