2045 doden, mogelijk 5000 vermisten op Sulawesi, in een paar minuten

Wat aardbevingen betreft zijn de bewoners van Sulawesi wel wat gewend. Het Indonesische eiland ligt in een geologisch uiterst onrustig gebied waar twee aardkorstplaten op elkaar botsen.

De inwoners van de noordelijke stad Palu trokken zich vrijdagmiddag 28 september dan ook weinig aan van vijf bevingen met een kracht van 4.8 tot 6.1. Dit soort bevingen veroorzaken in Palu nauwelijks schade.

Maar de beving van even na 18.00 uur was van een ander kaliber. Die had ook een voor Sulawesi ongewone kracht van 7.5 en werd gevolgd door een tsunami en het betrekkelijk onbekende geologische verschijnsel van liquefactie, of een grondtsunami. Daarbij verliest de bodem zijn stabiliteit door diepe modderscheuren.

Musrifah

Musrifah, een inwoonster van Palu, vertelde haar verhaal aan persbureau AP. Ze had die middag en avond familie op bezoek en ze zouden bijna aan tafel gaan. Kort na 18.00 uur begon haar huis hevig te schudden. Foto's vielen van de muur en borden, glazen en de tv vielen kapot op de tegelvloer. Instinctief nam ze haar 2-jarige zoontje Bima in haar armen.

Seconden later sprongen er scheuren in de betonnen muren van haar huis en vulde de ruimte zich met stof. "Mama", schreeuwde Bima. Zijn lichaam trilde en hij klemde zijn armen rond haar nek. "Wees niet bang", zei ze. "Ik ben hier."

Musrifah en haar familie renden naar buiten. In de stad waren gebouwen ingestort, waaronder een hotel en een supermarkt, maar in haar buurt stond bijna alles nog overeind. Het was een chaos op straat, maar Musrifah dacht dat het ergste achter de rug was.