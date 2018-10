Bijna 250.000 euro opgehaald voor slachtoffers spoordrama Oss

Er is in totaal 249.661 euro opgehaald voor de slachtoffers en nabestaanden van het spoordrama in Oss. Ruim 16.000 mensen hebben gedoneerd.

Dat is vanmorgen bekendgemaakt tijdens een persconferentie op het gemeentehuis van Oss. Het geld wordt beheerd door de Stichting Treinongeval Oss, die deze week is opgericht. De stichting zorgt ervoor dat het geld van de donaties op de juiste plek terechtkomt.

Het geld is bedoeld voor de uitvaarten van de vier overleden kinderen en voor mogelijke aanpassingen aan de huizen van het meisje en de begeleidster die bij de aanrijding zwaargewond raakten. Bij het ongeluk reed een Stint, een elektrische bolderkar, door een gesloten spoorboom en botste tegen een trein.

Gedenkteken

Het oorspronkelijke idee was om 10.000 euro per slachtoffer op te halen, in totaal dus 60.000 euro. Toen dat bedrag in no time binnen was - na een dag stond de teller al op ruim een ton- stelde initiatiefnemer Nick Nietveld uit Almere voor ook geld beschikbaar te stellen voor de machinist van de betrokken trein of om een gedenkteken te maken.

Het totaalbedrag komt van de inzamelingsactie 'Slachtoffers Treinongeval Oss' van Nietveld, van de Facebookactie 'Veiling voor de slachtoffers in Oss' en het contante geld uit de collectebus in de hal van het gemeentehuis.

De teller stond na afloop van de inzameling op www.doneeractie.nl actie op 263.975 euro. Het uiteindelijke bedrag valt ruim 14.000 euro lager uit. Dit komt doordat kosten aan de site moeten worden afgedragen, schrijft Omroep Brabant.