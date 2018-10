Aan de deur van een café in Zwolle is een voorwerp opgehangen dat sterk op een granaat lijkt. Het voorwerp hangt aan de deur van café Bruut in de Voorstraat.

De straat in het centrum is afgezet en woningen rond het café zijn ontruimd. De politie doet onderzoek naar het "mogelijke explosief". Een verkenner beoordeelt hoe gevaarlijk de situatie is. Tot die tijd worden mensen op afstand gehouden, schrijft RTV Oost.

De brandweer en een ambulance zijn standby. De EOD gaat naar de plek toe.