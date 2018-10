Weer verdachte opgepakt voor moord Bulgaarse tv-presentator

In Duitsland is een verdachte opgepakt van de moord op de Bulgaarse tv-presentator Viktoria Marinova, zeggen de Bulgaarse autoriteiten. Justitie in Duitsland heeft het bericht nog niet bevestigd.

De verdachte is een Bulgaarse man met een strafblad. Hij zou zijn opgepakt na een dna-match. In welke stad hij is gearresteerd is niet duidelijk.

Het lichaam van de 30-jarige Marinova werd afgelopen weekend gevonden aan de oever van de Donau in haar woonplaats Roese. Ze was gewurgd en waarschijnlijk ook mishandeld en verkracht.

Subsidiefraude

De tv-presentator besteedde de laatste tijd in haar programma's veel aandacht aan fraude met EU-subsidies. Zo interviewde ze twee journalisten die onderzoek naar de fraude deden en vanwege dat onderzoek waren opgepakt.

Gisteren werd ook al een verdachte gearresteerd, een Roemeen met een Moldavisch paspoort, maar hij bleek uiteindelijk niets met de moord te maken te hebben.