Bus in Kenia raakt vangrail en stort in ravijn: 50 doden

In Kenia zijn bij een busongeluk zeker vijftig mensen omgekomen, onder wie acht kinderen. Het ongeluk gebeurde in het westen van het land bij de plaats Fort Ternan.

De bus was op weg van de hoofdstad Nairobi naar de havenstad Kisumu aan het Victoriameer. Er zaten 67 mensen in. Hoe het met de overige passagiers is, is niet duidelijk.

Op een steile weg ging het mis. Toen de bus naar beneden reed, raakte die een vangrail, sloeg eroverheen en viel twintig meter naar beneden.

In Kenia gebeuren geregeld ernstige busongelukken. In augustus nog reed een bus van een brug en viel in een rivier. Daarbij kwamen zeker veertig mensen om.