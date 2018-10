Zeker vijf doden bij overstromingen op Mallorca

Bij zware overstromingen op het Spaanse eiland Mallorca zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen. Volgens de hulpdiensten zijn er ook gewonden gevallen en worden nog vijf mensen vermist.

Een van de slachtoffers is een man van 71 jaar. Hij werd gevonden in een ondergelopen kelder in zijn huis in Sant Llorenç des Cardassar, in het oosten van het eiland.

Volgens Spaanse media zijn de andere slachtoffers, onder wie twee Engelsen, dood gevonden in huizen en in auto's. Onder de vermisten zijn Britse toeristen en inwoners van Sant Llorenç des Cardassar.

Onbereikbaar

Vooral in en rond die plaats is de ravage groot. Het stadje, waar gisteren 230 liter regen per vierkante meter viel, is lastig te bereiken omdat het omringd is door water. Mensen zitten op daken te wachten op hulp. Auto's werden door het water weggesleurd, soms zelfs de zee in. Ook zijn er opvangruimtes ingericht.

Op video's op Twitter is te zien hoe auto's daar door het water worden meegesleurd: