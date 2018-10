Wekdienst 10/10: inzamelingsactie voor Sulawesi en grote NAVO-oefening

Wat heb je gemist?

Het aantal internationale toeristen dat Nederland bezoekt, groeit de komende jaren hard. Dit jaar zullen het er 18 miljoen zijn, in 2030 al 29 miljoen voorspelt het Nederlandse Bureau voor Toerisme.

Op een nationale toeristentop in Deventer wordt vandaag gesproken over die explosieve groei. Er wordt onder meer gekeken naar oplossingen om de toeristen ook naar andere plekken in het land te krijgen dan Amsterdam.

