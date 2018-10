'Keuringen slachthuizen moeten anders georganiseerd'

De privatisering van de controle op hygiƫne en dierziekten in slachthuizen moet worden teruggedraaid. Dat vindt Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Van Vollenhoven reageert op een onderzoek door het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico naar de positie van keurders, dierenartsen en werknemers in slachthuizen, dat in weekblad De Groene Amsterdammeris gepubliceerd.

De journalisten van Investico hebben gesproken met de keurders zelf. "We zijn niet meer onafhankelijk", vertelde een keurder. "We zouden er voor het publieke belang moeten staan. Het liefst zouden we weer een overheidsorgaan worden, door weer samen te gaan met de NVWA bijvoorbeeld. Nu gaat het alleen maar om winst maken."