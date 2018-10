'Mogelijk honderden kunstwerken in Nederlandse musea geroofd van Joden'

In 42 Nederlandse musea staan kunstwerken die mogelijk zijn gestolen van Joden voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat is de conclusie na jarenlang eigen onderzoek door musea, meldt Trouw.

Het gaat om 170 schilderijen, tekeningen, sculpturen en andere kunstobjecten die mogelijk door de nazi's zijn geroofd. De werken bestaan soms uit meerdere stukken, waardoor het volgens de krant om honderden voorwerpen gaat. Op de website Museale Verwervingen vanaf 1933 staat een overzicht van alle objecten.

Salomé met het hoofd van Johannes de Doper van Jan Adam Kruseman in het Rijksmuseum is een van de kunstwerken waarvan de herkomst twijfelachtig is. Op de website staat dat het onduidelijk is wie dit schilderij heeft ingebracht bij een Amsterdamse veiling in 1943.

Onderzoek Rijksmuseum loopt nog

De afgelopen tien jaar deden alle musea met kunst die is aangekocht rond de oorlogstijd onderzoek naar mogelijke roofkunst in hun collectie. Volgens het dagblad heeft alleen Rijksmuseum het nog niet afgerond, omdat het de grootste collectie heeft.

De openbare inventarisatie is bedoeld om de gestolen kunst terug te geven aan de rechtmatige eigenaar.