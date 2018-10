NAVO-oefening: ze vallen Noorwegen aan

"Tijdens de Koude Oorlog waren zulke grote oefeningen routine, maar nu hebben we het lang niet gedaan. Dus is het goed om te kijken of we alles nog kunnen." Koster is ervan overtuigd dat er gebreken aan het licht zullen komen. "Daar is het een oefening voor."

Hij somt de vragen op die op kunnen spelen: "Komen we ergens in files te staan? Hoe lossen we dat op? Zijn de bruggen breed genoeg voor ons militaire materieel? Kunnen de bruggen en viaducten de voertuigen wel dragen? Is er onderweg voldoende brandstof? Maar ook: hoe gaat het in de haven? Is er veel bureaucratie als de troepen landen, oftewel hoe snel kom je voorbij de douane?"

Vandaag landen Britse troepen in Rotterdam. Daarna gaan ze over de weg via Hamburg naar Noorwegen. Dat is op zich gek, want ze zouden meteen naar Oslo of Bergen kunnen varen. "Dit is een oefening waarbij we kijken of we snel eenheden over de weg kunnen verplaatsen", legt Koster uit. De officiële route krijgen we niet, die is geheim. Wel weten we dat na Rotterdam de Britten naar Stroe rijden en vervolgens via de grens bij De Lutten Duitsland binnengaan.

De Russen

De 59-jarige admiraal Foggo zal de operatie leiden vanaf een schip voor de Noorse kust. "We zijn klaar om onszelf te verdedigen." De vijand is een denkbeeldige. De oefening wordt ongeveer 1000 kilometer van de Russische grens gehouden. "Vliegtuigen komen hooguit tot 500 kilometer van de grens met de Russen. Ze hebben dus geen enkele reden om zich bedreigd te voelen."

Ook hij verwacht niet dat alles op rolletjes gaat. "We zoeken zelf geen gevechten op. Dit is een puur defensieve oefening." Rusland is trouwens uitgenodigd om waarnemers te sturen.

Foggo heeft er zin in. Of hij last heeft van de discussie over geld binnen de NAVO? Hij haalt nog net niet zijn schouders op. "Weet u, ik ben militair. Ik vecht en oefen met het materieel en de manschappen die ik heb en de komende weken gaan we een goede oefening doen. Ik laat die andere discussie aan de politici."