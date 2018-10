Twee keer zoveel toeristen, waar laat je die?

Volgens de nieuwste verwachtingen komen er in 2030 zeker twee keer zoveel toeristen naar Nederland als nu. Waar laat je al die mensen? En hoe zorg je ervoor dat de overlast niet enorm wordt? Over die vragen gaat het vandaag op de eerste Nationale Toeristentop, die wordt gehouden in Deventer.

Dit jaar bezoeken zo'n 18 miljoen buitenlandse toeristen Nederland, in 2030 loopt dat op naar minimaal 29 miljoen bezoekers per jaar. Al die toeristen zijn een belangrijke bron van inkomsten. In 2017 gaven ze in totaal 12,9 miljard euro uit, stelt het NBTC, het marketingbureau dat verantwoordelijk is voor het internationaal promoten van Nederland als reisbestemming.

Maar het toerisme heeft ook een keerzijde. De bezoekers zijn een steeds groter wordende bron van overlast, met name in Amsterdam.