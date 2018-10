'Simpele regels' en extra gordijnen nu vrouwen meegaan in onderzeeër

Aan animo onder vrouwen is beslist geen gebrek volgens de commandant. "Elk jaar als we werven zijn er vrouwen die aangeven: als het ooit mag, geef me een belletje. Uiteindelijk hebben onderzeeboten iets mystieks. Het is aansprekend en niet genderspecifiek."

De Onderzeedienst is het laatste legeronderdeel waar alleen mannen welkom waren. De Zeeleeuw telt vanaf de lente van 2019 een officier, twee onderofficieren en een matroos van het andere geslacht. Er staan drie reizen op het programma. Aan de hand van feedback wordt uiteindelijk een besluit genomen of voortaan alle vaartuigen overgaan op een gemixte bemanning.

In de rest van de marine wordt volgens De Groot sinds 1983 gemengd gevaren. Niet iedereen bij de Onderzeedienst staat te springen om dat ook daar in te voeren. "Zoals bij elke verandering zijn er mensen die daar niet op zitten te wachten. Dat is bij mijn mannen niet anders."