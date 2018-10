Nederland op de vingers getikt vanwege mensenrechtenschending Sint Maarten

Nederland is opnieuw in verlegenheid gebracht door een uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Die oordeelde dat de detentie van de Siciliaanse casinobaas Francesco Corallo op Sint Maarten inhumaan was. Corallo krijgt een schadevergoeding van 5000 euro toegewezen en Nederland moet nog eens 5500 euro aan gemaakte proceskosten overmaken.

Als verdragspartner is Nederland de partij die wordt gedaagd wanneer de eilanden zich niet houden aan de mensenrechten. In 2016 werd Den Haag aangesproken op de uitzichtloze situatie van levenslang veroordeelden. Toen ging het om de zaak- James Murray. Die bleek 30 jaar lang in een cel vastgezeten te hebben, zonder dat iemand naar hem omkeek.

Gerrit Schotte

Francesco Corallo wordt door Nederland gezien als maffiabaas op Sint Maarten. Hij heeft daar een groot casino imperium en lag aan de basis van de machtsovername door oud-premier Schotte op Curaçao. Die is vorig jaar veroordeeld voor omkoping van ambtenaren en witwassen, nadat Corallo in 2010 grote sommen geld overmaakte op privérekeningen van de vrouw van Gerrit Schotte.

Met dat geld werd Schottes politieke partij MFK opgericht, die in dat jaar de verkiezingen won. In het kabinet kwamen ministers te zitten die persoonlijk goedgekeurd werden door Corallo. Toen Schotte probeerde Corallo een belangrijke functie te geven bij de Centrale Bank eindigde dit spel. Nederland greep in.

Italië

Justitie in Italië was ook op zoek naar Corallo vanwege belastingontduiking, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. In december 2016 werd gevraagd om zijn uitlevering en zat de casinobaas een half jaar opgesloten in de cellen van het politiebureau in Philipsburg.

Zijn cel van 16 vierkante meter moest hij delen met vijf of soms meer gevangenen. Daarin zat ook een lekkend toilet, zonder afscheiding. Sommige gevangenen moesten op de vloer slapen in de cellen was geen daglicht of ventilatie. Corallo werd één uur per dag gelucht.

Het Europees Comité voor de Preventie van Foltering, het CPT, stelde eerder al dat gevangenen maximaal drie dagen mochten worden opgesloten in de politiecel in Philipsburg. Corallo zat er 114 dagen.

Antilliaanse eilanden

De schadevergoeding voor Corallo zal de minste zorg in Den Haag zijn. Regeringspartij CDA gaf in een debat vorig jaar weliswaar aan dat de eilanden zelf aan zet zijn om de problemen op te lossen, maar dat Nederland moet ingrijpen als die daar binnen het Koninkrijk niet in slagen.

De afgelopen tijd zijn de detentieomstandigheden op de eilanden meermaals in het nieuws geweest. Zo valt het vonnis in Straatsburg samen met de scherpe veroordeling van de detentieomstandigheden van gevluchte Venezolanen op Curaçao door Amnesty International. En ook de ombudsman op Curaçao zei daarover dat Justitie over de schreef gaat.

Op Sint Maarten werd in juli alarm geslagen door een commissie die toeziet op verbeteringen in de gevangenis van het eiland. De door Den Haag ingestelde commissie stelde dat de situatie in de gevangenis onhoudbaar was geworden en in justitiële kringen wordt erop gezinspeeld om misdadigers niet meer naar de gevangenis te sturen.

Ook op Aruba zijn er problemen met de omstandigheden in detentie. Verbeterplannen liggen bovendien al jaren stil.