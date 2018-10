Man verdacht van verkopen valse huurcontracten

Twintig gemeenten hebben aangifte gedaan tegen een 24-jarige man, omdat hij fraude zou hebben gepleegd met huurcontracten. De man uit het Zuid-Hollandse De Lier zou via een website valse huurcontracten hebben verkocht. Hij werd sinds augustus gezocht en is vorige week aangehouden en vastgezet.

Klanten kochten de valse huurcontracten bij hem, zodat ze een adres zouden hebben om zich in te schrijven bij de gemeente. Daarmee zouden ze de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld een paspoort of een uitkering aan te vragen. Niet alle klanten waren ervan op de hoogte dat dat een illegale constructie is. Wel wisten ze dat het aangeboden adres niet voor bewoning bedoeld was.

De gedupeerden betaalden gemiddeld 350 euro voor de valse huurcontracten, meldt Omroep West. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog hoeveel mensen met de verdachte in zee zijn gegaan. Ook wordt onderzocht hoeveel de verdachte aan de contracten heeft verdiend.