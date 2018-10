Bewoners Hulst verrast: straat vanaf overmorgen acht maanden afgesloten

Bewoners en ondernemers in een straat in Hulst zijn vanochtend onaangenaam verrast door een brief van de gemeente. Ze kregen te horen dat hun straat vanaf donderdag acht maanden wordt afgesloten, schrijft de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC).

De gemeente wil de Frans van Waesberghestraat tot eind mei gebruiken als opslagterrein voor bouwprojecten. De bewoners en ondernemers in de straat waren daarvan tot vandaag niet op de hoogte gebracht.

Geen schoonheidsprijs

Tegen de krant geeft wethouder Diana van Damme-Fassaert toe dat de gebrekkige communicatie geen schoonheidsprijs verdient. "We gaan als gemeente proberen de overlast voor de bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Hopelijk kunnen we de afsluiting zo kort mogelijk houden en kan ook het af te sluiten gebied wat worden verkleind."

Als reden voor het besluit noemt ze dat de "economische kansen" voor een deel van de binnenstad in een stroomversnelling kwamen.

De bewoners en ondernemers zeggen dat de gemeente alleen rekening heeft gehouden met de belangen van de aannemers. Ze hebben een bezwaarschrift ingediend bij de gemeente en willen gezamenlijk een voorlopige voorziening aanvragen bij de bestuursrechter om de afsluiting tegen te houden.