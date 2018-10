Varkens lopen over A2 bij Eindhoven na dodelijk ongeluk

Bij een ongeluk op de A2 bij Eindhoven is een automobilist om het leven gekomen. Het slachtoffer werd van achteren aangereden door een vrachtwagen en botste vervolgens achter op een andere vrachtwagen.

In een van de vrachtwagens werden varkens vervoerd. Die liepen na het ongeluk over de weg. Volgens de politie zijn de varkens inmiddels weer gevangen. Omroep Brabant meldt dat een aantal varkens het niet heeft overleefd.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook is nog onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De vrachtwagenchauffeurs raakten niet ernstig gewond.

De A2 vanuit Maastricht richting Eindhoven is naar verwachting nog tot middernacht deels afgesloten vanwege bergingswerkzaamheden.