Verdachte van moord op Bulgaarse journalist weer vrijgelaten

De man die was opgepakt voor de moord op de Bulgaarse journalist Viktoria Marinova komt weer vrij. Een politiechef zegt dat de Roemeense staatsburger met Oekraïense achtergrond bij nader inzien niets met de zaak te maken heeft.

De politiechef wilde verder niets kwijt over het onderzoek naar de dood van de 30-jarige journalist Marinova. Haar lichaam werd zaterdag gevonden op de oever van de Donau in haar woonplaats Roese. Ze was gewurgd en waarschijnlijk ook mishandeld en verkracht.

Marinova had als tv-presentator eind vorige maand twee journalisten te gast die bezig waren met een verhaal over Bulgaarse fraude met EU-fondsen, maar volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de moord iets met haar werk te maken heeft.