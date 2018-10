Politie pakt lid motorbende op vanwege liquidatie Spijkenisse

De politie heeft een lid van de motorclub Caloh Wagoh aangehouden in verband met de moord op een Belgische zakenman in Spijkenisse in september.

De man werd van dichtbij in zijn auto doodgeschoten en de daders gingen er in een zwarte auto vandoor. De wagen werd later brandend gevonden bij de Oude Maas in Barendrecht.

Agenten vonden daar ook resten van de kleren die vermoedelijk van de daders waren. Daarop hebben ze dna gevonden.

Schulden

De doodgeschoten zakenman verdiende zijn geld met het kopen en verkopen van zeecontainers, maar hij bleek grote schulden te hebben die hij verborgen hield. De politie vermoedt dat hij betrokken was geraakt bij de verkoop van harddrugs en dat hij daarbij in een conflict verzeild is geraakt.

De verdachte, een man van 47 jaar uit Den Haag, zat al in de cel in Alphen aan den Rijn voor een ander vergrijp en is daar formeel aangehouden. Het is niet bekendgemaakt waarvoor hij vastzat.

De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. Een uitzending van Opsporing Verzocht vorige week over de zaak leidde tot vier tips, die worden nog onderzocht.