Kanaal bij Farmsum verontreinigd met giftige stof

De grote olievlek in het Afwateringskanaal bij het Groningse Farmsum is veroorzaakt door de NAM. Uit laboratoriumonderzoek blijkt dat het kanaal verontreinigd is met aardgascondensaat, een mengsel van giftige en brandbare stoffen dat vrijkomt bij de winning van aardgas. De gemeente Delfzijl maakte dat vanmiddag bekend op een persconferentie.

Aardgascondensaat is schadelijk voor mens en dier. Wethouder IJzebrand Rijzebol van de gemeente Delfzijl zegt tegen RTV Noord dat hij zich te pletter is geschrokken. "We nemen het de NAM zeer kwalijk dat ze het niet zelf hebben opgemerkt. Als je met zulke gevaarlijke stoffen te maken hebt, moet je heel zorgvuldig te werk gaan."

De stof kwam in het water terecht doordat donderdag op het NAM-terrein in Farmsum een lekbak met aardgascondensaat overliep. De stof liep via een putje het riool in en kwam vervolgens in het kanaal terecht. Zondag werd de olievlek ontdekt.

Om hoeveel aardgascondensaat het gaat, is niet duidelijk. Afgelopen weekend heeft de brandweer al zoveel mogelijk uit het water gepompt. "We proberen alles wat vrijgekomen is nu zo snel mogelijk uit het water te halen", aldus Rijzebol.

NAM aansprakelijk

De gemeente Delfzijl stelt de NAM aansprakelijk voor alle schade. De gemeente neemt het de NAM kwalijk dat het incident pas vandaag is gemeld bij het Staatstoezicht op de Mijnen.

De NAM zegt het incident te betreuren. Volgens het gaswinbedrijf zijn er inmiddels maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Hoe het incident kon gebeuren wordt nog uitgezocht.