Indonesië wil dat buitenlandse hulpverleners Sulawesi hun werk staken

Samen met een groep lokale Rode Kruis-medewerkers gingen ze naar Dongala, op ongeveer een uur van Palu. De man die daar het Rode Kruis-kantoor bestiert, klaagde over een gebrek aan coördinatie. Hulpverleners komen aan en werken maar een paar uur.

Bovendien was er een dag eerder al een hulpteam van een andere organisatie langsgekomen, waardoor sommige bewoners zich afvroegen wat het Rode Kruis nog kwam doen.

"Je moet je voorstellen dat we in een rampgebied zitten, dus soms is het allemaal wat lastiger", reageert Van Deinse. "We doen ons best. Soms kom je op plekken waar misschien even wat minder hulp nodig is. Dan weet je dat en ga je weer verder." Ze benadrukt dat er nog steeds heel veel hulp nodig is, omdat mensen door de slechte hygiëne nu bijvoorbeeld last krijgen van diarree.

Nationale actiedag

Gisteren was er al ruim 5 miljoen euro opgehaald op Giro555. Met het geld hebben de Nederlandse samenwerkende hulporganisaties tot nu toe onder meer 31.000 hygiënepakketten uitgedeeld en 173.000 mensen van schoon drinkwater voorzien. Ook zijn er duizend tenten beschikbaar gesteld en meer dan 5000 dekens uitgedeeld.

Morgen is er een nationale actiedag om geld op te halen voor de slachtoffers van het natuurgeweld. Vanaf 12.00 uur zullen op radio, televisie en internet updates worden gemaakt vanuit museum Beeld en Geluid in Hilversum. Ook publiek is welkom. Aan het einde van de avond wordt bekendgemaakt hoeveel geld Nederland helpt Sulawesi heeft opgeleverd.