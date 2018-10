Na MSN, Hyves (en vele anderen) beleeft nu ook Google+ de ondergang

Geen voetbalhonk meer nodig

Dat was dan ook de kracht van die netwerken, zegt De Leeuw. "Je had opeens een plek online waar je elkaar kon ontmoeten. Je hoefde niet meer naar het voetbalhonk of een café." Het was de plek waar je nieuwe vrienden maakte of misschien zelfs je toekomstige man of vrouw tegenkwam. Het was ook de plek waar je misschien wel voor het eerst online over je gezamenlijke hobby's kon praten.

Nu leggen sociale netwerken het loodje doordat ze geen verdienmodel hebben. "In de tijd van ICQ en TMF was adverteren op internet nog helemaal niet belangrijk", zegt De Leeuw. "Ze gingen ten onder doordat ze te weinig vernieuwden, gebruikers trokken verder naar nieuwe netwerken."

Vernieuwing is nog altijd belangrijk. Maar er zijn meer redenen waarom mensen nu overstappen op andere netwerken. Denk bijvoorbeeld aan opa en oma die opeens op hetzelfde platform zitten, dan verdwijnt de hipheid. Daar heeft Facebook nu last van. En privacy speelt nu een veel grotere rol dan toen. Partijen als Facebook hebben dat denkproces - wat plaats je wel en niet online - alleen maar versneld.

What's next?

Door het slechte jaar van Facebook - een aaneenschakeling van schandalen - is al diverse keren de vraag opgeroepen wat er hierna komt. Instagram wordt dan als eerste genoemd. Het is het enige bedrijf dat op dit moment de potentie heeft om de plek van Facebook in te nemen. Maar: Insta is van Facebook zelf.