Nieuwe verdachte opgepakt om moord crimineel John Mieremet

De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de moord op crimineel John Mieremet in 2005. Het gaat om een 38-jarige man uit Amsterdam. Volgens De Telegraaf is hij van Turkse afkomst en zou hij een van uitvoerders van de liquidatie zijn geweest.

Mieremet maakte vanaf de jaren tachtig deel uit van de Amsterdamse onderwereld, waarin hij optrok met zijn jeugdvriend Sam Klepper. Willem Holleeder had veel contact met de twee, maar op een gegeven moment kregen ze een hooglopend conflict. Sam Klepper werd in 2000 gedood, Mieremet overleefde in 2002 een aanslag, maar werd in 2005 alsnog geliquideerd in Thailand.

Vorige week werd de veroordeelde crimineel Dino Soerel al in zijn cel aangehouden in verband met de moord op Mieremet. Hij zou samen met Holleeder de opdracht hebben gegeven om Mieremet en vastgoedhandelaar Willem Endstra te vermoorden. Ook hield de politie vorige week de 54-jarige Donald G. uit Almere aan op verdenking van betrokkenheid bij het uitvoeren van de liquidatie.

Willem Holleeder staat op dit moment terecht voor de moorden op Endstra en Mieremet.