Tweede Kamer neemt afscheid van 'rasparlementariër' Pechtold

De Kamervoorzitter benadrukte dat D66 onder Pechtold veel verkiezingszeges heeft behaald. "De vogel bleef omhoog vliegen; dat mag echt op het conto van jouw leiderschap worden geschreven." Volgens Arib heeft Pechtold D66 uitgebouwd tot een stabiele middenpartij. "Daarmee heb je iets wezenlijks toegevoegd aan het leiderschap van je illustere voorgangers Hans van Mierlo, Jan Terlouw en Els Borst."

De Kamervoorzitter noemde Pechtold ook een rasparlementariër en een groot meester van het parlementaire debat, met een liefde voor de interruptiemicrofoon. "En je hebt dit huis van de democratie altijd verdedigd, met rechte rug en opgeheven hoofd." Arib wees ook op de geslaagde inspanningen van Pechtold om de Kamer een grotere rol te geven in de kabinetsformatie en op zijn bemoeienissen met het sluiten van diverse akkoorden tussen coalitie en oppositie.

Congres een natuurlijke plek

Pechtold schreef in zijn afscheidsbrief dat het juiste tijdstip voor vertrek niet lijkt te bestaan, maar volgens hem was het D66-congres van zaterdag een natuurlijke plek.

Wat Pechtold gaat doen, is nog niet bekend. Hij is als fractievoorzitter vanochtend opgevolgd door Rob Jetten. Voor Pechtold komt Rutger Schonis in de plaats in de Kamer. Schonis (42) is lid van Provinciale Staten in Zeeland.