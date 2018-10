10.000 euro voor gouden tip in moordzaak 'Haagse Holleeder'

Het Openbaar Ministerie looft een beloning van 10.000 euro uit in de moordzaak van crimineel Karel Pronk. Het geld is voor wie de gouden tip heeft over de verblijfplaats van verdachte Errol Janssen. Hij zou Pronk hebben doodgeschoten.

Karel Pronk (60) werd begin augustus om het leven gebracht voor de deur van een koffiehuis in Delft. De politie maakte vorige maand al bekend wie de hoofdverdachte is.

Janssen, die ook wel de naam Mick van der Laan gebruikt, is sinds de moordaanslag spoorloos. De autoriteiten denken dat hij naar het buitenland is gevlucht. Hij staat op de Nationale Opsporingslijst en op een internationale lijst van Europol.

Pronk was een bekende naam in het criminele circuit. Hij werd veroordeeld voor onder meer drugshandel en verboden wapenbezit en werd 'de Haagse Holleeder' genoemd, meldt Omroep West.