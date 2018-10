Turkije krijgt toestemming om Saudisch consulaat Istanbul te doorzoeken

Turkije heeft van Saudi-Arabië toestemming gekregen om het Saudische consulaat in Istanbul te doorzoeken, naar aanleiding van de verdwijning van de journalist Jamal Khashoggi. Die bezocht het consulaat een week geleden omdat hij documenten nodig had voor zijn huwelijk met een Turkse vrouw. Sindsdien wordt hij vermist.

De Turken vermoeden dat de Saudiër Khashoggi is vermoord op het terrein van het consulaat, maar Saudi-Arabië zegt dat hij gezond en wel het gebouw heeft verlaten, zonder daarvan overigens bewijs te tonen. Turkse vrienden van Khashoggi beweren zelfs dat hij in het consulaat buiten bewustzijn is gebracht en in stukken is gesneden.

De Amerikaanse krant The Washington Post, waar Khashoggi columns voor schrijft, heeft een foto gepubliceerd van Khashoggi op het moment dat hij vorige week dinsdag het consulaat binnenging. De krant zegt het beeld van een bewakingscamera te hebben gekregen van iemand "dicht bij het onderzoek" naar de vermissing van de 59-jarige journalist. Op de foto is te zien hoe Khashoggi het gebouw in gaat via de hoofdingang. Het consulaat heeft nog meer in- en uitgangen, waarlangs Khashoggi dus volgens de Saudiërs is vertrokken.

Spanningen

Khashoggi is een invloedrijke criticus van kroonprins Mohammad bin Salman, die in Saudi-Arabië oppermachtig is. Vorig jaar week hij uit naar de VS. Hij was bang dat hij in zijn vaderland zou worden aangehouden wegens zijn kritiek op het Saudische optreden in Jemen en de manier waarop het protest in eigen land wordt onderdrukt.

De affaire rond Jamal Khashoggi speelt tegen de achtergrond van toenemende spanningen tussen Turkije en Saudi-Arabië. Dat land ziet met lede ogen de toenadering van Ankara tot onder meer zijn rivaal Iran aan.

De verdwijning leverde Saudi-Arabië ook kritiek op van zijn belangrijkste bondgenoot, de VS. "Hopelijk wordt het snel duidelijk. Niemand weet hoe het zit, maar er gaan hele nare verhalen rond", zei president Trump. "Ik ben hier niet blij mee."