Jong D66-talent Jetten 'laat zich niet gek maken'

Op de vraag of hij niet erg jong is om de fractie van D66 te gaan leiden, zegt hij: "U mag mij de komende tijd beoordelen op mijn daden." Hij zegt te willen "bijdragen aan een land dat met optimisme naar de toekomst kijkt. Een land waarin we eerlijk delen. Een land dat vooroploopt in de aanpak van de klimaatcrisis."

Jetten sluit niet uit dat hij straks ook partijleider van D66 wordt, maar daar gaan de partijleden over. Als het kabinet de rit uitzit, zijn er in 2021 weer Tweede Kamerverkiezingen. In de aanloop daar naartoe zal er een lijsttrekkersverkiezing zijn.

De vertrekkende fractievoorzitter Pechtold vindt 31 "een leeftijd waarop je iets neerzet". Hij herinnert eraan dat hij op die leeftijd wethouder in Leiden werd. "Hij is hartstikke jong, maar heeft veel levens- en politieke ervaring. Hij is rustig en laat zich niet gek maken. Hij is iemand die ook moeilijke dossiers met ogenschijnlijk gemak aankan."

Volgens Pechtold heeft Jetten het afgelopen jaar laten zien dat hij niet alleen een politiek talent is, maar ook een leider.

Jetten (1987) wordt de jongste fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Lilian Marijnissen (SP) is van 1985 en Jesse Klaver (GroenLinks) van 1986.