Fractie D66 kiest opvolger voor Pechtold

De Tweede Kamerfractie van D66 kiest vanochtend een nieuwe voorzitter. Alexander Pechtold, die twaalf jaar het gezicht van de partij was, liet zaterdag weten dat hij er vandaag mee stopt.

De vergadering waarin de Kamerleden van D66 een nieuwe fractieleider kiezen, begint om 10.30 uur. Gisteren was er al een zogeheten biechtstoelprocedure, waarin fractieleden zich kandidaat konden stellen of een voorkeur konden uitspreken.

Sinds zaterdag wordt er volop gespeculeerd over de opvolging van Pechtold. Het moet in elk geval een D66-Kamerlid zijn. De nieuwe partijleider wordt later gekozen door de leden van de partij.

Tussenpaus

Volgens politiek verslaggever Xander van der Wulp is het de vraag of de fractie meteen iemand kiest die het in zich heeft om de nieuwe D66-leider te worden. Dan worden bijvoorbeeld de nieuwkomers Jan Paternotte en Rob Jetten genoemd.

Er kan ook een 'tussenpaus' worden benoemd, die alleen tijdelijk de fractie leidt. Dan vallen de namen van ervaren Kamerleden als Paul van Meenen en Pia Dijkstra.

Aan de verkiezing van de nieuwe partijleider van de partij kunnen ook kabinetsleden als Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag meedoen.

Pechtold neemt vanmiddag afscheid van de Tweede Kamer. Gisteren heeft hij al zijn verhuisdozen ingepakt.