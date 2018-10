De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft paus Franciscus uitgenodigd in Pyongyang. Dat is bekendgemaakt door het Zuid-Koreaanse Blauwe Huis, de ambtswoning van de president in Seoul.

President Moon Jae-in van Zuid-Korea zal Kims uitnodiging volgende week, tijdens een bezoek aan Europa, aan de paus overbrengen.

Een woordvoerder van het Blauwe Huis zegt dat Kim Moon tijdens hun top van vorig jaar al vertelde dat hij de paus wilde uitnodigen voor een bezoek aan Noord-Korea.