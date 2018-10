Walvismoeder kijkt toe hoe kustwacht haar kalfje bevrijdt

De kustwacht van Gold Coast, Australiƫ. heeft voor de kust een walviskalf gered dat vastzat in een haaiennet. Een wandelaar zag 's ochtends vroeg dat het jonge zoogdier verstrikt was en schakelde hulp in.

Een speciaal walvisteam ging op de melding af. "Het ging om een heel jong kalf", zegt een woordvoerder. "De moeder was ongerust en hield ons met veel interesse in de gaten."

Het duurde wel even voordat het bultrugkalf gered werd: