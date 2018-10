Explosies, brand en evacuatie bij munitiedepot Oekraïne

In Oekraïne zijn zo'n tienduizend mensen geëvacueerd vanwege explosies en een brand bij een munitiedepot. Dat ligt bij de plaats Ichnya, zo'n 175 kilometer ten noordoosten van Kiev.

Of er slachtoffers zijn, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend of er sprake is van een ongeluk of van sabotage.

Het luchtruim boven het gebied is gesloten, wegen zijn dicht en treinen rijden niet. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Explosies in wapen- en munitiedepots gebeuren geregeld in Oekraïne. Vorig jaar maart moesten 24.000 mensen worden geëvacueerd in de regio Vynnytsya, ook daar was een munitiedepot ontploft. President Porosjenko zei toen dat sprake was van sabotage.