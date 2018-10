FNV: Chevron pompt miljarden weg via Nederlandse brievenbusfirma's

Het Amerikaanse olieconcern Chevron moet meer belasting gaan betalen, vindt de FNV. De vakbond dient daartoe een klacht in tegen Chevron bij een afdeling van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Den Haag. Het is de eerste keer dat de FNV op deze manier belastingontwijking wil tegengaan.

De bond beschuldigt de oliegigant ervan alles te doen om zijn belastingpraktijken zoveel mogelijk te verdoezelen. Dat zou vooral via 34 Nederlandse brievenbusfirma's gebeuren.

Samen optrekken

De FNV trekt samen op met de twee internationale vakbondskoepels ITF en PSI. Volgens deze partijen overtreedt Chevron - onder meer eigenaar van Texaco - de richtlijnen van de OESO. Het in Den Haag gevestigde Nationaal Contactpunt moet zich over de klacht buigen.

"Als de OESO deze klacht gegrond verklaart, opent dat de weg om via de OESO-richtlijnen meer concerns aan te pakken", zegt FNV-bestuurder Coen van der Veer.

Volgens Van der Veer houdt de oliemaatschappij uit Californië zich niet aan principes over belastingheffing en openbaarmaking. Van de Nederlandse brievenbusfirma's zijn volgens de vakbonden ook geen openbare gegevens te vinden, zoals jaarverslagen.