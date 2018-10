Excuses Trump voor 'leugencampagne' door tegenstanders Kavanaugh

President Trump heeft zijn excuus aangeboden aan rechter Brett Kavanaugh voor de "campagne van leugens" die door zijn tegenstanders is gevoerd voorafgaand aan zijn aanstelling als lid van het Hooggerechtshof. "Namens ons hele land wil ik mijn excuses aanbieden aan Brett en de hele familie Kavanaugh voor de vreselijke pijn en het lijden dat jullie hebben moeten doorstaan."

Kavanaugh werd dit weekend met een nipte meerderheid aangesteld als rechter van het Hooggerechtshof. Dat gebeurde na een benoemingsprocedure die in het teken stond van beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag aan zijn adres. Met de levenslange benoeming slaat de balans in het hof door naar de conservatieve zijde, wat een belangrijke overwinning is voor Trump.

"U, beste man, bent na historisch en nauwkeurig onderzoek bewezen onschuldig", zei Trump tegen Kavanaugh tijdens een ceremonie in het Witte Huis. Critici vinden overigens dat het onderzoek naar de beschuldigingen niet nauwkeurig genoeg was, omdat niet alle betrokkenen zijn gehoord.

Onpartijdig

"De benoemingsprocedure in de Senaat was omstreden en emotioneel", zei Kavanaugh zelf over de afgelopen weken. "Dat proces is nu voorbij. Mijn doel is nu om de beste rechter te zijn die ik kan zijn." Hoewel hij de procedure zwaar vond, zei hij dat het hem niet heeft veranderd en dat Amerikanen ervan uit kunnen gaan dat hij een onafhankelijk en onpartijdige rechter zal zijn.

Rechter Kavanaugh begint vandaag in het Hooggerechtshof. Het hof buigt zich vandaag over twee zaken die gaan over langere gevangenisstraffen voor recidivisten.