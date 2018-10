Venezolaanse regering: opgepakt oppositielid pleegde zelfmoord

Een gearresteerde Venezolaanse oppositielid dat afgelopen vrijdag overleed door een val van de tiende verdieping van het gebouw van de veiligheidsdienst, heeft volgens de regering van president Maduro zelfmoord gepleegd. De oppositie bestrijdt die lezing en zegt dat de 56-jarige Fernando Alban door de autoriteiten van het gebouw is gegooid.

Alban werd vorige week opgepakt, op verdenking van betrokkenheid bij de explosie van twee drones tijdens een militaire parade die werd geleid door president Maduro. Volgens de regering was dat een aanslag. Minstens dertig mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid.

De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat Alban vlak voor zijn dood in de wachtruimte zat in het gebouw van de veiligheidsdienst, om later naar de rechtbank gebracht te worden gebracht. "Toen sprong hij uit het raam van het gebouw en viel hij te pletter, wat zijn dood heeft veroorzaakt", schrijft de minister op Twitter.

Katholiek

De oppositie gelooft niets van de officiële doodsoorzaak die de minister geeft en demonstreert bij het gebouw van de veiligheidsdienst. Ook Albans eigen partij, Gerechtigheid Eerst, denkt dat hij is vermoord. "Met pijn in het hart en een roep om gerechtigheid melden we het volk van Venezuela dat Fernando Alban is vermoord door het regime van Nicolás Maduro."

"Alban is een zeer christelijk persoon met diepe spirituele overtuigingen die onverenigbaar zijn met het besluit om jezelf van het leven te beroven", zei zijn advocaat. De avond voor Albans dood had de raadsman nog met zijn cliënt gesproken en toen leek Alban op zijn gemak. De advocaat dringt aan op een onderzoek naar de dood en wil ook bij de autopsie aanwezig zijn.

Oppositieleider Julio Borges sluit zich aan bij de advocaat en stelt dat Alban, met wie hij naar eigen zeggen goed bevriend was, een vroom katholiek was die nooit zelfmoord zou plegen.