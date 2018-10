Brixton en brexit op programma staatsbezoek Londen

Tijdens hun staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, later deze maand, logeren koning Willem-Alexander en koningin Máxima niet alleen bij de Queen op Buckingham Palace, maar gaan ze ook naar de Zuid-Londense probleemwijk Brixton. Daar stellen ze zich op de hoogte van de initiatieven die worden genomen op het gebied van integratie, veiligheid en werkgelegenheid.

De Rijksvoorlichtingsdienst heeft meer bijzonderheden bekendgemaakt over het koninklijk bezoek op 23 en 24 oktober, op uitnodiging van koningin Elizabeth. Koning en koningin worden vergezeld door minister Blok van Buitenlandse Zaken.

Het bezoek komt op een moment dat Groot-Brittannië onderhandelt over de voorwaarden om de EU te verlaten. Op de Nederlandse ambassade in Londen spreekt het koninklijk paar met Nederlandse expats die zorgen hebben over de gevolgen van de brexit.

De brexit zal ook ter sprake komen als de koning het Britse Lagerhuis toespreekt. Vervolgens staat er een ontmoeting met parlementariërs op het programma en een onderhoud met oppositieleider Jeremy Corbyn. Verder luncht het paar met premier May op Downing Street.

Nederlands tintje

Het staatsbezoek krijgt een Nederlands tintje met een bezoek aan de koninklijke collectie op Buckingham Palace. In de Picture Gallery krijgt het koningspaar werken te zien die gerelateerd zijn aan Nederland. De collectie bevat schilderijen van onder anderen Rembrandt, Vermeer, Albert Cuyp en Van de Velde.

In Westminster Abbey krijgen de koning en koningin een rondleiding langs de graven van de Nederlandse koning-stadhouder Willem III en zijn Britse echtgenote Mary.

Het laatste staatsbezoek van een Nederlands staatshoofd aan het Verenigd Koninkrijk was in 1982, toen koningin Beatrix Londen bezocht.