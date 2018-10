België rolt Sudanese mensensmokkelbende op

De Belgische politie heeft zeven Sudanese mensensmokkelaars opgepakt, die tientallen migranten in de laadruimten van vracht- en koelwagens naar het Verenigd Koninkrijk zouden hebben gesmokkeld. Hun klanten, van wie de meesten uit Sudan en Eritrea, betaalden de smokkelaars tot wel 2500 euro voor de overtocht.

De mensensmokkelbende is opgepakt bij huiszoekingen op verschillende adressen in Luik en de Brusselse buurgemeenten Sint-Gillis en Watermaal-Bosvoorde. Daarbij zijn ook acht migranten opgepakt. Zij zijn overgedragen aan de Belgische Dienst Vreemdelingenzaken, meldt het Nieuwsblad. "Vermoedelijk gaat het om slachtoffers in afwachting van een nakend transport", zegt een woordvoerder van het OM tegen de krant.

Het politieonderzoek richt zich op een smokkelaarsnetwerk rondom het Brusselse Maximiliaanpark. Het park is een verzamelplaats van migranten, van wie een aantal geen kans maakt op asiel, en komt regelmatig negatief in de Belgische publiciteit. Het nabijgelegen station Brussel Noord zou het beginpunt zijn van de smokkelroute van de Sudanese bende.