Gouverneur New York: chauffeur limo had niet de juiste papieren

De chauffeur van de limousine die zaterdag in de Amerikaanse staat New York betrokken was bij een ongeluk met twintig doden, beschikte niet over het juiste rijbewijs. Volgens gouverneur Cuomo kwam de limousine vorige maand bovendien niet door de keuring.

De limousine reed zaterdagmiddag (lokale tijd) door rood op een T-splitsing in de plaats Schoharie. Volgens ooggetuigen kwam de limo met hoge snelheid van een heuvel af.

Het voertuig reed eerst op twee voetgangers in en botste vervolgens tegen een auto op een parkeerplaats. Bij het ongeluk kwamen alle inzittenden van de limo om, evenals de twee voetgangers. Onder de slachtoffers waren vier zussen en twee broers. De passagiers waren onderweg naar een verjaardagsfeest.

Toedracht nog niet bekend

Het is niet duidelijk waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. Ook is nog niet bekend of de chauffeur drugs of alcohol had gebruikt, hoe hard de auto precies reed en of de passagiers veiligheidsgordels droegen. Cuomo liet gisteren weten dat er een onderzoek wordt ingesteld naar de toedracht van het ongeluk.

Volgens de eigenaar van een nabijgelegen winkel is het kruispunt berucht vanwege de vele ongelukken die er hebben plaatsgevonden. In 2008 werd de T-splitsing aangepast, na een dodelijk ongeval. Omwonenden zouden autoriteiten al jaren hebben gewezen op de risico's van het kruispunt.