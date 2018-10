Gephotoshopte schoolfoto? 'Zo zeg je tegen kind dat het niet goed genoeg is'

Hoogleraar Woertman is bang dat door deze trend een nieuw ideaalbeeld ontstaat. "We weten dat door de 'perfecte mensen' in de reclamewereld een vertekend ideaalbeeld ontstaat, dat het zelfbeeld van kinderen kan aantasten. Maar hierdoor ontstaat er nóg een ideaalbeeld: namelijk de ideale zelf. Hoe je er bijvoorbeeld uit zou moeten zien zonder puistjes. Die ideale zelf wordt je voorgehouden door de gephotoshopte schoolfoto." Daardoor wordt de kans op een gekrenkt zelfbeeld nog groter, zegt Woertman.

De 'lelijke' schoolfoto hoorde er vroeger toch wel een beetje bij. Woertman denkt dat dit veranderd is omdat de wereld waarin we leven zo anders is. "We leven niet meer in een zintuiglijke wereld, we leven nu in een beeldwereld. In een beeldwereld kan gemanipuleerd worden. Kijk naar sociale media, bijvoorbeeld." Dat in combinatie met dat gebruik maken van cosmetische chirurgie steeds meer geaccepteerd wordt. "We kunnen onszelf nu ook veranderen als we dat nodig vinden", zegt Woertman.