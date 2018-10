Een jaar na #MeToo in Hollywood is Bollywood aan de beurt

Verhalen over seksuele intimidatie in Bollywood zijn er al lang. "MeToo speelde hier vorig jaar ook al wel een beetje", zegt André. "Maar het heeft tot nu geduurd voordat vrouwen ook de daders bij naam durven te noemen." Dat heeft volgens haar alles te maken met de machtsstructuur in de filmindustrie. "Bollywood is, misschien nog meer dan Hollywood, een mannenclub. Bovendien zijn er in Bollywood enkele machtige families, die de touwtjes in handen hebben. Die durf je als actrice niet zomaar tegen de schenen te schoppen."

De vrouwonvriendelijke houding in de industrie blijkt ook uit de scripts van veel films die er gemaakt worden. "Doorgaans is de held van de film een man. De romantische verhaallijn is dat die held een meisje wil verleiden. Dat meisje zegt dan tien keer 'nee', en bij de elfde keer geeft ze toch toe. 'Nee is nee' geldt niet in Bollywood", vertelt André.

Ook journalisten komen met beschuldigingen

De actrices die daar nu verandering in willen brengen, krijgen bijval van andere vrouwen in de media. Geïnspireerd op de Bollywood-verhalen legden de afgelopen dagen ook verschillende vrouwelijke journalisten een klacht neer tegen mannelijke collega's of oversten. Zo ligt bij de grootste krant van het land, de Times of India, een regionale hoofdredacteur onder vuur na tweets van medewerkers.