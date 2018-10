Trump: geen ontslag voor onderminister van Justitie Rosenstein

President Trump is niet van plan onderminister van Justitie Rod Rosenstein te ontslaan. Rosenstein is eindverantwoordelijk voor het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging bij de presidentsverkiezingen van 2016, dat door speciaal aanklager Robert Mueller wordt geleid.

Er wordt sinds vorige maand gespeculeerd over Rosensteins ontslag, nadat The New York Times naar buiten bracht dat hij Trump wilde laten afluisteren om belastende informatie te verzamelen en zo een afzettingsprocedure te beginnen. Rosenstein zou kort na zijn aanstelling in 2017 hebben aangeboden opnames te maken van zijn gesprekken met Trump. Rosenstein weerspreekt de berichtgeving in The New York Times.

"Een goede relatie"

Op vragen van journalisten antwoordde Trump vandaag dat hij een "goede relatie" heeft met Rosenstein en dat hij geen plannen heeft hem te ontslaan. "Ik kende Rod eerder niet, maar ik heb hem leren kennen en ik kan het erg goed met hem vinden", zei Trump.

Rosenstein vergezelde Trump bij zijn trip naar Florida, waar de president een toespraak hield voor politiechefs.