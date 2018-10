Spaanse arts die baby roofde schuldig verklaard, krijgt geen straf

In Madrid is een arts schuldig bevonden aan de diefstal van een baby in 1969. De 85-jarige Spanjaard krijgt geen straf, omdat de zaak is verjaard.

Eduardo Vela stond als eerste terecht in het in Spanje beruchte 'gestolen-baby's-schandaal'. Direct na de Spaanse burgeroorlog (1936-1939) werden onder het regime van dictator Franco naar schatting 30.000 baby's weggehaald bij niet-regeringsgezinde families en alleenstaande of ongehuwde moeders. De kinderen werden geplaatst bij families die het Franco-regime steunden.

Deze illegale praktijken, waarbij ook de Spaanse katholieke kerk een belangrijke rol speelde, gingen door tot in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Duizenden families en tientallen artsen zouden erbij zijn betrokken.

Overduidelijk bewezen

De Spaanse Inés Madrigal beschuldigt Vela, die vroeger werkzaam was als gynaecoloog, ervan haar in 1969 als pasgeboren baby weggehaald te hebben bij haar biologische moeder. Ook zou hij haar geboorteakte hebben vervalst. Madrigal werd vervolgens aan een stel gegeven dat geen kinderen kon krijgen.

De rechters zeggen dat het "overduidelijk bewezen" is dat Vela de geboorteakte heeft vervalst en Madrigal als baby bij mensen heeft ondergebracht die niet haar ouders waren. Vela blijft onbestraft; het Openbaar Ministerie had elf jaar tegen de voormalige arts geëist..

Hoger beroep

Madrigal noemt de beslissing van de rechtbank "bitterzoet" en gaat ertegen in beroep. "Het is erkend dat er diefstal is gepleegd. Dat is een mijlpaal", zei ze tegen de pers buiten de rechtszaal. "We gaan in hoger beroep. Niet alleen voor mij, maar ook voor de honderden andere gestolen baby's." Ze wil daarmee bereiken dat Vela toch de gevangenis in gaat.