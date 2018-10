Portret Maurits duikt bijna 50 jaar na diefstal weer op

Een gestolen schilderij is na 48 jaar weer terug in Museum Rotterdam. Het gaat om een portret van Maurits van Oranje, in 1607 geschilderd door Michiel Jansz. van Mierevelt.

Museum Rotterdam kocht het werk in 1960 van een Rotterdamse kunsthandelaar. Tien jaar later werd het gestolen uit een van de museumzalen van het toenmalige Historisch Museum Rotterdam in het Schielandshuis. Sindsdien was het portret spoorloos, tot het dit voorjaar opdook bij het Zeeuwse veilinghuis in Middelburg.

Degene die het schilderij bij het veilinghuis inbracht wist niet dat het om een echte Van Mierevelt ging. Ook het veilinghuis herkende het werk in eerste instantie niet. Het stond in de catalogus voor een bedrag van tussen de 5000 en 8000 euro, terwijl de werkelijke waarde hoger ligt.